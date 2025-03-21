Во Владивостоке водитель автобуса устроил намаз на дороге, пока пассажиры ждали в салоне

Во Владвостоке водитель автобуса устроил намаз прямо перед своим транспортным средством, сев на дорогу в центре города7 в это время пассажиры ждали его в салоне. Многие так и не додались и уехали на других автобусах.

Как сообщает издание VL.ru, водитель автобуса № 55 вышел из салона на остановке «Центр» и прямо на проезжей части совершил намаз, пока его снимали на камеру очевидцы. Героем видео оказался 24-летний уроженец Чеченской республики. В управлении транспорта сообщили, что с водителем провели инструктаж. Председатель Духовного собрания мусульман Приморского края тоже осудил «намаз напоказ». А полиция составила на него протокол – за выход пешехода на проезжую часть (штраф 500 рублей).

Однако сегодня представители компании-перевозчика сообщили, что водителя уволили.

«Водитель во время следования по маршруту остановился в центре Владивостока и начал совершать намаз, при этом в автобусе находились пассажиры. Мы, конечно, с большим уважением относимся к любой религии, наша страна многонациональная, в ней живут представители разных религий. Но существуют определённые правила и специально отведённые места для совершения намза. По моему мнению, совершать его у всех на виду, тем более на рабочем месте, как это случилось, к сожалению, считаю недопустимым. Хотим принести извинения. С данным водителем мы провели профилактическую беседу по инциденту. Этот водитель с сегодняшнего дня уволен», – сообщил заместитель директора ООО «ДВ-ТрансСети» Магомед Саиев.

Сколько длился перерыв на молитву, не уточняется. По некоторым данным, несколько возмущённых пассажиров в итоге покинули салон и уехали на других автобусах. А значит, перевозчик мог потерять часть прибыли. Правда, оперативно подтвердить эту информацию редакции не удалось.

Отметим, что во Владивостоке наблюдается огромная нехватка водителей общественного транспорта, из-за чего автобусы с большим трудом и некомплектом выходят на маршруты. Их обучают бесплатно. С этого года отменён запрет на работу водителем автобуса по патенту. Однако кадровый дефицит остаётся огромным. На некоторые маршруты не выходит до половины автобусов, запланированных по нормативам.

Владивосток, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube