Из-за мощного снегопада на Камчатке часть предприятий перевели на удаленку

Циклон накрыл Камчатку и нарушил работу многих предприятий. Детские сады и учебные заведения закрыты, часть компаний перевели на дистанционный режим.

«Предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Сотрудники государственных и муниципальных учреждений, а также учреждений социальной сферы работают в дистанционном формате», – сообщила пресс-служба правительства края.

Закрыты детские сады, а также среднеспециальные и высшие учебные заведения. В школах каникулы, поэтому родителям посоветовали не отпускать детей на улицу.

Кроме того, ограничена работа общественного транспорта. В городах перемело дороги. Ранее в этот день лавина сошла с Петровской сопки, снег заблокировал проезд в центре Петропавловска-Камчатского. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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