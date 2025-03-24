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Понедельник, 24 марта 2025, 15:02 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье потерпел крушение штурмовик Су-25

В Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение штурмовик Су-25. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пилот катапультировался, он найден и эвакуирован поисково-спасательной группой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Предварительно, причиной авиакатастофы стала техническая неисправность, добавили в Минобороны. На место происшествия вылетела комиссия ВКС России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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