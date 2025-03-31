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Понедельник, 31 марта 2025, 13:22 мск

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Ледокол освободил шесть гражданских судов у берегов Камчатки

Фото: t.me/sevmorput

Шесть гражданских судов оказались зажаты между льдами у побережья Камчатки. На помощь пришел ледокол «Евпатий Коловрат» Тихоокеанского флота.

«В ледовом плену вблизи порта Усть-Камчатск оказалось шесть судов. Это морские самоходные баржи, два грузовых самоходных плашкоута и одно грузовое судно», – сообщили в Министерстве обороны России.

Суда в течение 10 дней не могли продолжить движение из-за скопления льда. Администрация Камчатского края обратилась к командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине с просьбой об оказании помощи застрявшим во льду судам.

«В настоящее время спасательная операция завершена», – отметили в оборонном ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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