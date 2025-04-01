В Приморье нашли застреленного амурского тигра

В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Тушу животного обнаружили районе села Минеральное. Как установили специалисты центра «Амурский тигр», после полученных ран зверь еще некоторое время перемещался. Он находился далеко от населенных пунктов, поэтому нет причин думать, что тигра застрелили из-за его конфликтности.

«Предварительным осмотром на месте происшествия установлено наличие рваных ран на его голове, истощенность и обморожение. По результатам проведенной экспертизы, установлен криминальный характер смерти животного в результате огнестрельного ранения в голову», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ»).

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube