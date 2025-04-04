В Приморье застрелили тигра-людоеда

В Приморье выследили и ликвидировали тигра, который ранее убил человека. Об этом сообщают местные СМИ.

В середине марта в национальном парке «Удэгейская легенда» 55-летний мужчина, который работал в нацпарке государственным инспектором, при встрече с хищником ранил его, но зверь нанес мужчине тяжелые травмы.

Пострадавшего госпитализировали, но несмотря на усилия врачей он скончался. Тигра признали опасным, из-за травмы его агрессия в отношении людей выросла.

Хищника выследили и отстрелили. При осмотре были обнаружены характерные старые раны, нанесенные огнестрельным оружием.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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