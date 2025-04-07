На Дальнем Востоке обнаружили пропавшую советскую подлодку

У Владивостока обнаружили подводную лодку, которая пропала во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
«В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами Тихоокеанского флота, при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников, обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа «Малютка»», – говорится в сообщении.
Найденная дизельная субмарина является подводной лодкой М-49. В конце лета 1941 года подлодка вышла на патрулирование в районе Владивостока, позже связь с ней была потеряна. На борту судна находилось 22 человека.
Предположительно, в ходе операции подлодка столкнулась с миной советского оборонительного заграждения, что и стало причиной крушения.
Владивосток, Зоя Осколкова
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