Житель Приморья пострадал при встрече с медведем

В Приморском крае мужчина встретил в лесу медведя и получил травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Высокогорск Кавалеровского округа. В лесу на 29-летнего мужчину напал медведь. Пострадавшего госпитализировали.

Зверь скрылся в чаще. На место выехала специальная группа из числа полицейских и специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира.

Владивосток, Зоя Осколкова

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