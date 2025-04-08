Житель Приморья пострадал при встрече с медведем

В Приморском крае мужчина встретил в лесу медведя и получил травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в селе Высокогорск Кавалеровского округа. В лесу на 29-летнего мужчину напал медведь. Пострадавшего госпитализировали.
Зверь скрылся в чаще. На место выехала специальная группа из числа полицейских и специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира.
Владивосток, Зоя Осколкова
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