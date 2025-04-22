На Камчатке ищут выпавшего за борт туриста

На Камчатке турист выпал за борт прогулочного судна. Проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в бухте Тихая. Группа туристов направилась в море на прогулку, на борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа.

В какой-то момент в воду упал 27-летний мужчина. «Проводятся поисково-спасательные мероприятия», – сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube