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Вторник, 22 апреля 2025, 10:33 мск

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На Камчатке ищут выпавшего за борт туриста

На Камчатке турист выпал за борт прогулочного судна. Проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в бухте Тихая. Группа туристов направилась в море на прогулку, на борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа.

В какой-то момент в воду упал 27-летний мужчина. «Проводятся поисково-спасательные мероприятия», – сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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