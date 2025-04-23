На Камчатке охотник случайно застрелил своего зятя

На Камчатке произошел несчастный случай на охоте. Мужчина целился в утку, но попал в своего зятя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел на берегу Гольцовка в Усть-Большерецком районе. 65-летний местный житель и его 35-летний зять охотились на уток.

Пенсионер увидел добычу и произвел один прицельный выстрел. Он не знал, что его родственник покинул лодку и оказался на линии стрельбы. В результате пуля попала в грудь, пострадавший скончался от потери крови.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ему грозит до двух лет колонии. «В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств», – добавили в СКР.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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