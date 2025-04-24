Пепел вулкана Безымянный накрыл несколько поселков на Камчатке

На Камчатке пепел от вулкана Безымянный накрыл несколько поселков. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

Как сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН), мощное эксплозивное извержение Безымянного началось утром 24 апреля. Высота пеплового столба достигла 11 км над уровнем моря.

По прогнозам экспертов, вулкан в любой момент может выбросить новые столбы пепла высотой до 15 км над уровнем моря. Для Безымянного установлен наивысший – красный код авиационной опасности.

В поселке Атласово стало темпо из-за пепла. В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что пеплопады идут также в поселках Лазо и Таежный Мильковского округа. Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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