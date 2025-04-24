российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 апреля 2025, 09:38 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Пепел вулкана Безымянный накрыл несколько поселков на Камчатке

На Камчатке пепел от вулкана Безымянный накрыл несколько поселков. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

Как сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН), мощное эксплозивное извержение Безымянного началось утром 24 апреля. Высота пеплового столба достигла 11 км над уровнем моря.

По прогнозам экспертов, вулкан в любой момент может выбросить новые столбы пепла высотой до 15 км над уровнем моря. Для Безымянного установлен наивысший – красный код авиационной опасности.

В поселке Атласово стало темпо из-за пепла. В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что пеплопады идут также в поселках Лазо и Таежный Мильковского округа. Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,