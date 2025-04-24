В лобовом ДТП с грузовиком в Приамурье погибли двое взрослых и ребенок

Три человека, в том числе ребенок, погибли в лобовой аварии с участием легкового автомобиля и грузового автомобиля в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 24 апреля на 1399 км автодороги «Амур» в Мазановском округе – столкнулись Lada Granta и вахтовка «Урал».

По информации правоохранителей, в результате аварии на месте скончались три человека, в том числе малолетний ребенок. Еще один человек с травмами доставлен в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа Обстоятельства аварии устанавливаются.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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