В Хабаровске задержали мужчину из-за сумки с оружием

В Хабаровске у местного жителя обнаружили сумку с оружием и боеприпасами. Мужчина утверждает, что арсенал ему отдал на хранение незнакомец.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в квартире у 32-летнего жителя Хабаровска в ходе обыска были изъяты три обреза гладкоствольных ружей различных калибров, самодельно изготовленный карабин, боевая граната с запалом, оптический прицел для снайперской стрельбы, 14 патронов для охотничьего оружия, а также корпус учебной гранаты и учебно-имитационные запалы к взрывателям.

«Задержанный пояснил, что в мессенджере ему написал неизвестный и предложил подработку: забрать сумку в полуразрушенном бараке и хранить некоторое время. За эти услуги собеседник пообещал денежное вознаграждение. Сумку злоумышленник принес к своему знакомому и оставил в его квартире», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Подозреваемого арестовали. Полиция устанавливает личность владельца оружия.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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