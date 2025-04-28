Жителя Приморья задержали за сбор данных для украинской разведки

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который собирал данные о военных объектах на территории региона по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФСБ.

По информации спецслужбы, фигурант с помощью интернета установил контакт с представителем украинской военной разведки и собирал для него информацию об объектах военной инфраструктуры в Приморье, передает РИА «Новости».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

В УФСБ отметили, что задержанный полностью осознавал, что переданные им Киеву сведения о военных объектах могли использоваться против безопасности России.

В настоящее время фигурант заключен в СИЗО.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube