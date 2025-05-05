В Хабаровске директор фирмы украл 650 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

В Хабаровском крае расследуют хищение 650 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.

По данным следствия, в 2019 году компания заключила с госзаказчиком контракты на выполнение строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн рублей. Однако работы не были выполнены, а аванс в размере 650 млн рублей гендиректор фирмы потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа»). Генерального директора компании задержали.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 20 млн рублей», – добавили в управлении.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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