Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия из-за технических неисправностей. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На борту лайнера находилось 72 пассажира. Посадка прошла благополучно.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало доследственную проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского борта. Ход проверки контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.
Южно-Сахалинск, Наталья Петрова
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