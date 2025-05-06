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Вторник, 6 мая 2025, 12:15 мск

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Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска

Фото: телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия из-за технических неисправностей. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту лайнера находилось 72 пассажира. Посадка прошла благополучно.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало доследственную проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского борта. Ход проверки контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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