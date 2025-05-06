В Приморье из грузовика на дорогу вылилось около 20 тонн масла

В Приморском крае в пути лопнула цистерна большегруза, в результате на дорогу вылилось около 20 тонн растительного масла. На месте работают пожарные службы.

Инцидент произошел в Находке. «Участок региональной дороги во Врангеле (Находка) на данный момент опасен для движения транспортных средств: 20 тонн растительного масла разлилось на проезжую часть из-за лопнувшей тары у перевозящей его фуры», – говорится в сообщении регионального министерства транспорта.

Протяженность опасного участка составляет порядка одного километра.

На месте работают дорожники и пожарные. Масло смывают водой и посыпают песком.

Находка, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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