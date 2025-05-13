В Приморье выявили картельный сговор при перевозке угля

В Приморском крае выявили картельный сговор на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

«Три хозяйствующих субъекта подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на перевозку угля автомобильным транспортом», – говорится в сообщении ведомства.

В ФАС уточнили, что конкурс проводился для обеспечения нужд теплоснабжающего предприятия в Приморье. При этом компании побеждали на торгах с минимальным снижением цен. Начальная максимальная сумма контрактов составила более 121 млн рублей.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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