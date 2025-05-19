В Приморье ищут пропавших сапбордистов

В Приморском крае мужчина и женщина ушли кататься на сапборде и пропали. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пара каталась в Амурском заливе, после этого связь с ними прервалась. В последний раз спортсменов видели в районе Второй речки во Владивостоке. Очевидцы сообщили, что на мужчине и женщине не было спасательных жилетов.

«В настоящее время обнаружен сапборд, предположительно принадлежащий пропавшим. Поиски людей продолжаются на акватории и по береговой линии», – говорится в сообщении.

К поиску пропавших привлекли 16 человек и семь единиц техники.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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