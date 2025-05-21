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Среда, 21 мая 2025, 12:04 мск

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На Сахалине мошенники почти год обманывали пенсионерку

На Сахалине мошенники почти год обманывали пенсионерку, притворяясь консультантами по инвестициям. Пожилая женщина отдала аферистам более 145 тысяч рублей.

76-летняя жительница Углегорска наткнулась на рекламу инвестиционного фонда летом 2024 года. Она связалась с представителями «фонда», а те убедили женщину в перспективности инвестиций и пообещали ей легкий заработок.

На протяжении 10 месяцев мошенники общались с жертвой, заставили ее установить несколько приложений и перевести деньги. Женщина постепенно увеличивала суммы вложений, думая, что инвестирует.

В результате пенсионерка поняла, что потеряла сбережения, и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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