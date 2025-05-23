На Чукотке пять человек погибли при пожаре

На Чукотке произошел пожар в жилом доме. По предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Пожар произошел в трехэтажном жилом доме на улице Береговой в Анадыре. Пламя вспыхнуло в три часа ночи, когда жильцы спали. Огонь с первого этажа быстро поднялся выше, лишив людей пути к спасению.

Пожарные спасли из горящего дома 17 человек. «Из них четверо госпитализированы с травмами. К сожалению, на месте обнаружены пятеро погибших», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 45 квадратных метров, в тушении были задействованы восемь специалистов и две единицы техники. Предположительно, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

Анадырь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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