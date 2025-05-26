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Понедельник, 26 мая 2025, 11:20 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Во Владивостоке произошло массовое отравление студентов на конференции

В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке произошла вспышка кишечной инфекции. Пострадали 14 студентов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

К врачам обратились участники конференции «Международное предпринимательство и бизнес». Они почувствовали недомогание после вечернего фуршета. Все заболевшие – студенты в возрасте от 18 до 23 лет.

Специалисты проверили и сотрудников пищеблока, обеспечивающего кейтеринг. «У больных и сотрудников пищеблока обнаружена РНК норовируса. Сотрудники с положительными результатами отстранены от работы», – говорится в сообщении.

Региональное управление СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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