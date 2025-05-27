В Амурской области под тяжелой техникой обрушился мост

В Амурской области произошло частичное обрушение моста из-за проезда тяжелой техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

«26 мая на 77-м км автодороги Зея – Золотая Гора в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через реку Обка», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что у грузовика не было разрешения для проезда по мосту, при этом движение по переправе осуществлялось в ограниченном режиме – проезжать разрешалось лишь легковым автомобилям и по одной полосе.

Представители подрядной организации выехали на место, чтобы оценить масштаб разрушений и принять решение по дальнейшим действиям.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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