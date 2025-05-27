В Амурской области мигранты устроили массовую драку на школьном стадионе

В Амурской области иностранцы устроили массовую драку на стадионе. В результате 11 мигрантов попали под арест.

Инцидент произошел в минувшие выходные во время футбольного матча на школьном стадионе. В драке пострадал гражданин одной из республик Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

«Свободненский городской суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении 11 граждан Узбекистана, совершивших мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал всех виновными в совершении правонарушения и назначил наказание – административный арест: двоим – 12 суток, девятерым – 14 суток», – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что часть задержанных вину признали и раскаялись, что смягчило им наказание. При этом отягчающим обстоятельством стало то, что правонарушение было совершено группой лиц.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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