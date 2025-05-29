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Четверг, 29 мая 2025, 15:24 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье медведь покалечил мужчину в лесу

В Приморском крае местный житель пострадал при нападении медведя в лесу. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел у села Ленино в Чугуевском районе Приморья. 32-летний местный житель был госпитализирован после нападения медведя.

На место происшествия выехали специалисты охотнадзора, чтобы выследить агрессивного хищника.

Участковые уполномоченные полиции проводят беседы с местными жителями о том, что нельзя выходить в опасный участок лесного массива.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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