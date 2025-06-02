На Курилах доставили лекарства в труднодоступные районы с помощью дронов

На Курильских островах провели испытание по доставке лекарств с помощью беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Новая технология доставки медикаментов на Курилах апробирована по поручению губернатора Валерия Лимаренко после его встречи с населением Курильска.

В рамках испытаний время доставки медикаментов удалось сократить более чем в три раза. В труднодоступные районы на курильском острове Итуруп путь по земле занимает больше часа, а зимой еще дольше.

«Однако использование БПЛА позволило сократить время доставки лекарств до 22 минут. Испытания прошли штатно, подтвердив возможность эффективного использования данной технологии для нужд здравоохранения на Курилах», – говорится в сообщении.

Южно-Курильск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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