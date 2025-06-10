На Дальнем Востоке моряк погиб при пожаре на судне

Во Владивостоке произошел пожар на рыболовецком судне. В результате один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

Траулер был пришвартован в бухте Золотой Рог у причала СРЗ «Дальзавод». Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении принимали участие 70 специалистов и 17 единиц техники, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, спасено 24 члена экипажа, один человек погиб.

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Причины пожара устанавливаются. На месте работают оперативные службы и следователи.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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