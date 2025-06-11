В Южно-Китайском море сформировался первый в этом году тайфун

Метеорологи зафиксировали первый в 2025 году тайфун, который зародился в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в Приморском гидрометцентре.
«Первый в 2025 году тайфун сформировался недалеко от острова Хайнань и направится на север в Китай. Вихрь получил имя «Витип»», – сказала ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе.
В течение четырех дней тайфун будет продвигаться на северо-восток и приведет к ливневым дождям в юго-восточной части Китая, а к началу следующей недели может прекратить свое существование как барическое образование.
По словам специалиста, «Витип» не представляет опасности для Приморского края.
Владивосток, Зоя Осколкова
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