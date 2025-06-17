В Приморье врач заработал более 5 млн рублей на фальшивых операциях

В Приморском крае осудили врача, который назначал ненужные операции и брал за это деньги. При этом процедуры он не проводил даже тем пациентам, которым действительно требовалось хирургическое вмешательство.

По данным прокуратуры, в период с марта 2015 по май 2018 года травматолог-ортопед убедил пациентов в необходимости выполнения на платной основе операций на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы при отсутствии абсолютных показаний для предложенных им хирургических вмешательств.

В общей сложности пациенты заплатили доктору 5,7 млн рублей. Часть суммы за операции они вносили в кассу, а другую передавали непосредственно врачу.

«Фактически заявленные оперативные вмешательства он не производил, создавая при этом видимость их проведения, вводя пациентам наркоз, осуществляя операции по санации и т.д.», – сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2. и 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, с причинением ущерба в значительном и крупном размерах»). Суд приговорил врача к восьми годам лишения свободы и назначил штраф в размере 1,2 млн рублей.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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