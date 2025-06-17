На Сахалине рыболовное судно село на мель

На Сахалине на мель село рыболовное судно. На борту находится семь членов экипажа. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СКР.

Авария произошла неподалеку от побережья острова Кунашир в районе мыса Южно-Курильский.

«‎Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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