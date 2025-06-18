На Сахалине задержали лидера экстремистской ячейки

На Сахалине задержали местного жителя по подозрению в организации деятельности экстремистской ячейки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 35-летний житель Южно-Сахалинска с 2016 года возглавлял местную ячейку. При этом движение было признано экстремистским, а его деятельность запрещена на территории России решением Верховного суда от 17.08.2020 года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») на основании материалов регионального управления ФСБ.

«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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