Еще в одном регионе РФ начали отключать мобильный интернет в целях безопасности

В минцифры Приморского края заявили, что на территории региона вводятся периодические отключения мобильного интернета в рамках мер безопасности.

«В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения – одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО», – пояснила пресс-служба краевой администрации.

При этом голосовая связь и отправка SMS остаются доступными для жителей края. Ограничения не затрагивают проводной интернет и подключение к сети WiFi, уточнили в минцифры. Министр цифрового Андрей Клементьев попросил жителей края с пониманием отнестись к ситуации.

Отметим, что в связи с атаками беспилотников ВСУ в российских регионах временно вводятся ограничения в работе мобильного интернета. С подобными предупреждениями к настоящему времени выступили власти порядка двух десятков регионов РФ.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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