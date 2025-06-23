На Сахалине два человека погибли при встрече с медведем

На Сахалине медведь напал на четырех человек. В результате двое получили смертельные травмы, еще двое пострадавших госпитализированы.
Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. Хищник вышел из леса у скульптуры «Три оленя», где находились четверо мужчин.
Зверь напал на людей и убил двоих на месте. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
На место прибыли оперативные службы, охотоведы выслеживают агрессивного хищника. Местным жителям рекомендовали избегать походов в лес.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»