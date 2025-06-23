На Сахалине два человека погибли при встрече с медведем

На Сахалине медведь напал на четырех человек. В результате двое получили смертельные травмы, еще двое пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. Хищник вышел из леса у скульптуры «Три оленя», где находились четверо мужчин.

Зверь напал на людей и убил двоих на месте. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На место прибыли оперативные службы, охотоведы выслеживают агрессивного хищника. Местным жителям рекомендовали избегать походов в лес.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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