Жителя Амурской области задержали при попытке поджога военкомата

В Амурской области задержали местного жителя при попытке поджога здания военного комиссариата. Мужчина пытался воспрепятствовать отправке военнослужащих в зону СВО. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1, ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По информации спецслужбы, фигурант был активным участником проукраинского канала в Telegram, передает ТАСС. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области совместно с УФСБ России по Восточному военному округу, а также с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального полицейского главка.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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