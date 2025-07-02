Три подростка утонули в Приморье

В Приморье обнаружили тела двух юношей и девушки. Молодые люди утонули в озере.
Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток пропали во время купания на озере в районе села Абрамовка в Михайловском округе
На берегу озера остались личные вещи пропавших. На поиски направили спасателей и водолазов. «Сегодня водолазы МЧС России обнаружили тела троих утонувших и передали их сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.
Спасатели МЧС призвали жителей и гостей края быть предельно осторожными на водных объектах и строго соблюдать правила безопасности.
Владивосток, Зоя Осколкова
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