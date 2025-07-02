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Среда, 2 июля 2025, 11:02 мск

Новости Дальний Восток

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Три подростка утонули в Приморье

В Приморье обнаружили тела двух юношей и девушки. Молодые люди утонули в озере.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток пропали во время купания на озере в районе села Абрамовка в Михайловском округе

На берегу озера остались личные вещи пропавших. На поиски направили спасателей и водолазов. «Сегодня водолазы МЧС России обнаружили тела троих утонувших и передали их сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

Спасатели МЧС призвали жителей и гостей края быть предельно осторожными на водных объектах и строго соблюдать правила безопасности.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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