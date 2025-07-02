Похищены десятки миллионов рублей: в больнице Приморья раскрыли мошенничество с зарплатами

В Приморском крае восемь сотрудников больницы в Надеждинском районе предстанут перед судом по делу о незаконном получении зарплат на 46 млн рублей. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Полиция пресекла противоправную деятельность главного бухгалтера медучреждения. По информации правоохранителей, 64-летняя женщина разработала схему незаконного обогащения и привлекла к ее реализации еще семь сотрудников больницы.

На банковские счета соучастников перечислялась необоснованно завышенная заработная плата. Затем члены группы обналичивали денежные средства со своих счетов, часть из которых присваивали, а часть денег передавали бухгалтеру в виде «откатов».

«За четыре года злоумышленникам удалось незаконно получить от государства 46 млн рублей», – говорится в сообщении.

Участники преступной схемы были уволены из медучреждения и стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд. Решения суда подсудимые будут ждать, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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