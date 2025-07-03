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Четверг, 3 июля 2025, 11:28 мск

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Жители Хабаровска остались без света из-за урагана

В Хабаровске из-за сильного ливня оказались затоплены улицы, а ураганный ветер срывал кровлю с домов и ломал деревья. В результате часть жителей остались без электричества.

Циклон обрушился на Хабаровский край сегодня ночью. Дождь был настолько сильным, что дороги столицы региона затопило.

Кроме того, ветер сломал несколько деревьев и сорвал металлические листы с крыш, также рухнули несколько рекламных конструкций. Сведений о пострадавших не поступало.

В АО «Хабаровская горэлектросеть» сообщили, что из-за непогоды наблюдаются перебои с энергоснабжением в трех районах города. Света нет как в многоквартирных, так и в частных домах. Аварийные бригады устраняют неполадки.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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