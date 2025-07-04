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Пятница, 4 июля 2025, 12:55 мск

Новости Дальний Восток

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На острове Шикотан сгорела единственная церковь

На курильском острове Шикотан произошел пожар в храме. В результате церковь сгорела полностью. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Возгорание произошло в храме в селе Малокурильское. Церковь возвели в 2003 году из бревен, привезенных из Костромы.

Пламя быстро охватило деревянную постройку. По предварительным данным, никто не пострадал, но церковь полностью сгорела.

Причины пожара устанавливаются. На данный момент неизвестно, будет ли храм восстановлен.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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