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Понедельник, 7 июля 2025, 10:35 мск

Новости Дальний Восток

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На Камчатке ограничили работу мобильного интернета

Власти Камчатского края ограничили работу мобильного интернета и геопозиционирования. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

«Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей. Это подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Петропавловске-Камчатском до конца недели организуют восемь публичных точек Wi-Fi, к которым жители смогут подключиться бесплатно с помощью телефона. Такие же точки появятся в Елизове, прорабатывается вопрос подключения Wi-Fi в Вилючинске.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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