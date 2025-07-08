На Камчатке самолет выкатился за пределы посадочной полосы

В Камчатском крае самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в Усть-Большерецком районе. Борт вылетел из аэропорта Мильково на посадочную площадку Озерновское. При посадке он выкатился за пределы ВПП.

На борту находились семь человек. Пассажиры не пострадали, но воздушное судно получило повреждения.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов и правил эксплуатации воздушного транспорта.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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