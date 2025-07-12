В Приморье несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов

В Приморском крае произошла авария на железной дороге, восемь вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ЧП случилось на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги. Восемь груженных щебнем вагонов сошли с рельсов без опрокидывания.

«В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается», – говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube