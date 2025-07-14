В Благовещенске введен полный запрет на использование электросамокатов

Власти Благовещенска запретили использование электросамокатов в черте города. Об этом сообщил мэр Олег Имамеев.

«С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее власти пытались ввести регулирование пользования СИМ и договаривались с операторами электросамокатов. Частично ограничивалось движение на отдельных территориях, но это приводило к тому, что проблема лишь переместилась в другие районы, где ситуация стала еще более критической.

Поводом для принятия жестких мер стали сотни жалоб от жителей города. Теперь за любое нарушение запрета на использование СИМ на территории Благовещенска будет взиматься штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube