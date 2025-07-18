В Приамурье освободили раба на золотом прииске

В Приамурье золотодобытчики использовали рабский труд. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в управлении СКР по Амурской области, отец и сын забрали у 47-летнего жителя Приморского края паспорт. С апреля по май текущего года они заставляли его трудиться сверх нормы на участке недр «Ясный» и выполнять работы, не входившие в его обязанности.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «г» и «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда человека, совершенное с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего»).

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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