Пьяного 11-летнего мальчика за рулем авто остановили в Благовещенске

В Благовещенске сотрудники ГИБДД поймали за рулем иномарки пьяного 11-летнего мальчика. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Инцидент произошел на улице Пушкина. Наряд ДПС остановил автомобиль Toyota Corona Premio. За рулем находился 11-летний школьник, который, как показало медосвидетельствование, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства выяснилось, что автомобиль ребенок взял у отца. «Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку», – говорится в сообщении.

Мать подростка будет привлечена к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции). Правоохранители поставят ребенка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Кроме того, информация о правонарушении будет направлена в медицинское учреждение для постановки мальчика на учет.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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