Крайне редкая аномалия – море у Владивостока прогрелось до 29 градусов

Во Владивостоке обмечается крайне редкая аномалия – море в районе города прогрелось до 26-29 градусов.

«Такая температурная аномалия обусловлена тем, что над огромной площадью океана, от экватора до Владивостока господствует однородная, тропическая воздушная и морская масса с полным отсутствием контрастов температуры», – объяснил главный синоптик Приморского края Борис Кубай.

По его словам, кардинально ситуацию может изменить сверхмощный супертайфун или осень. Всего за это лето во Владивостоке было установлено уже есть шесть температурных рекордов, связанных с жарой, сообщает издание VL.ru.

Владивосток, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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