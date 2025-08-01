Житель Сахалина нашел на побережье мину «Лепесток»

Житель Сахалина обнаружил мину «Лепесток» на побережье. Об этом сообщают местные СМИ.

Мужчина нашел мину недалеко от забора, который возводят на участке берега в селе Песчанском. По его словам, обычно на учебных боеприпасах делают белые пометки, но на своей находке он их не обнаружил.

«Затрудняюсь сказать, боевая мина или учебная, но отдыхающим стоит проявлять бдительность и смотреть под ноги», – отметил сахалинец.

Мужчина также добавил, что не догадался о том, что о подобной находке нужно незамедлительно сообщать в экстренные службы.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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