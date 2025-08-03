В ЕАО сошли с рельсов пять цистерн с корабельным топливом

В Еврейской автономной области произошла авария на железной дороге. Возбуждено уголовное дело.

На 8421 километре Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов пять вагонов с корабельным топливом. Состав следовал в порт Ванино.

Две цистерны с опрокинулись, произошла утечка. По предварительным данным, ущерб превысил 1 млн рублей.

Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Биробиджан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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