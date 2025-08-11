Во Владивостоке троллейбус врезался в бетонный блок, есть пострадавшие

Во Владивостоке троллейбус попал в аварию. По предварительным данным, пострадали четыре человек. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
ДТП произошло на улице Некрасовской. «Водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок», – говорится в телеграм-канале ведомства.
В результате пострадали четыре пассажира, в том числе трое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Прокуратура проводит проверку соблюдения правил перевозки людей.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»