На Сахалине инструктор потерял пенсионерку-дайвера во время погружения

На Сахалине пенсионерка провела почти сутки в воде после того, как ее потерял инструктор во время дайвинга. Возбуждено уголовное дело.

63-летняя женщина из Санкт-Петербурга ныряла вместе с инструктором в Татарском проливе. В какой-то момент мужчина поднялся на поверхность, решив, что туристка присоединилась к другой группе, передает телеграм-канал «Shot».

Спасатели в течение суток искали женщину. В поисках задействовали катера и вертолеты. В результате ее удалось найти в 15 километрах от берега. Туристку доставили на остров Монерон и передали медикам.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

