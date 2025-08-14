Во Владивостоке несколько рабочих сорвались с высоты на теплоэлектростанции

Во Владивостоке несколько рабочих пострадали при падении с высоты при работах на ТЭЦ-2. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«По предварительной информации, 14 августа 2025 года при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз», – говорится в сообщении ведомства.

На месте работают оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Прокуратура края проконтролирует ход и результаты проверки Государственной инспекции труда по расследованию несчастного случая», – добавили в надзорном ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

